Ирина Сопонару полностью обнажилась в сериале "Волонтеры" после того, как увеличила грудь

Актриса "Женского Квартала" и тренер "Лиги Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина Сопонару снялась в новом сериале "Волонтеры" на телеканале ТЕТ.

В многосерийной комедии она сыграла жену Игоря Ласточкина, помогающую ему с волонтерскими инициативами. В одной из серий героиня Ирины вместе с подругами устроила фотосессию в стиле ню, чтобы собрать на дрон для подразделения экс-любимого, служащего в аэроразведке ВСУ.

Ирина Сопонару честно призналась, что именно эта сцена была для нее наиболее стрессовой за весь период съемок сериала "Волонтеры". Юмористка хоть и раскованая в жизни, но снимать бюстгальтер перед всей съемочной группой все же стыдилась.

"Мы снимались голые. Мы юмористки, а не актрисы. Для нас снять лифчик – это не обычное дело, это для нас стресс капец! Поэтому мы с девочками изрядно стресанули. Но это был прикольный опыт, так сказать", – поделилась Сопонару.

Кадры из сериала "Волонтеры"

В то время как сериальная подруга Сопонару, также актриса "Женского Квартала" Александра Машлятина, рассказала, что пикантную сцену она со страхом ждала на протяжении всего съемочного процесса. Выяснилось, что юмористка впервые раздевалась в кадре и позировала на камеру топлесс.

Кадры из сериала "Волонтеры"

"Это первый опыт съемок полуобнаженной, поэтому мы с девочками очень стеснялись", – призналась участница коллектива "Трио разные".

Напомним, несколько месяцев назад Ирина Сопонару призналась, что сделала пластическую операцию по увеличению груди. Артистка объяснила, почему решила обратиться к хирургу.

Фото из сериала "Волонтеры"

"Волонтеры" – это новый комедийный сериал на телеканале ТЕТ обо всех украинцах, не на фронте. О сверхлюдях, которые не устают собирать, донатить, привозить, покупать, отправлять и объединяться ради помощи и скорейшей победы. В сериале снялись любимые юмористы и "лигосмешники", которые с первых дней полномасштабного вторжения до сих пор не сбавляют обороты своих волонтерских миссий. Это Игорь Ласточкин, Кирилл Ганин, Станислав Боклан, Ирина Сопонару, "Трио разные" и "Ветераны космических войск". Смотрите премьерные серии "Волонтеров" с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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