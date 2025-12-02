Ирина Сопонару после замужества с иностранцем высказалась о разнице менталитетов и семейном бюджете

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Реклама

Украинская актриса и звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару поделилась откровенными подробностями о жизни в браке с иностранцем Ризом.

Возлюбленный актрисы родом из Великобритании, но в то же время является большим поклонником Украины. Риз часто здесь бывал и встретил Ирину, после чего у них закрутился роман. В интервью Ивану Морозову актриса поделилась, что на самом деле их объединяет чувство юмора. Тем не менее, разница в менталитете прослеживается в других вещах. По словам звезды, Риз довольно сдержанный, а она же наоборот дает волю своим эмоциям.

«Мы влюбились друг в друга и это не о том, откуда он и я. Просто два человека. Он очень воспитанный и сдержанный. У британцев невероятное чувство юмора. Мой муж очень смешной. Я бы не смогла быть с мужчиной без чувства юмора — это проверено. Но Риз очень сдержанный и воспринимает всерьез. А я наоборот — очень эмоциональная и постоянно его троллю», — посмеялась Ирина.

Реклама

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Сопонару также рассказала о различиях в финансовых привычках. По ее словам, тралиция распределения бюджета пополам за рубежом сначала стала для нее удивлением. Но после встречи с Ризом она отпустила ситуацию, когда увидела заботу со стороны избранника.

«Когда-то для меня было 50/50 шоком. Не могла этого понять. Но потом мне объяснили, что у них так. И это правда. Но мне Ризу не надо было ничего объяснять. Он знает, как у нас принято, потому что много раз бывал в Украине и имел романы с украинскими девушками. Он знает, что мы любим, когда о нас заботятся. В этом плане он внимательный», — призналась артистка.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк рассказал о своем браке и ссоре с женой в годовщину