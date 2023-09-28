Ирина Сопонару пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Не делайте так"

Звезда "Квартала 95", украинская актриса Ирина Сопонару пожаловалась на проблемы со здоровьем и плохое самочувствие.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что заболела. По словам Ирины, сейчас она лечится. Правда, знаменитость решила улучшать самочувствие не только лекарствами, но и спортивными тренировками.

"Я заболела. Очень плохо. Плохо себя чувствую, пью лекарства. Сегодня немного лучше, чем вчера. Как настоящая мудрая женщина, я решила пойти в спортзал. Подумала, что выпотею из себя всю болячку", — поделилась актриса.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару посоветовала поклонникам не делать так, как она. После тренировки состояние артистки только ухудшилось.

"Не делайте так… Стало действительно хуже после тренировки. Учитесь на моих ошибках, свои не делайте", — посоветовала поклонникам актриса.

Напомним, ранее Ирина Сопонару похвасталась достижениями своего жениха из Великобритании Риса. Актриса показала, как он общается на украинском языке.

Читайте также: