Ирина Сопонару познакомила родителей с возлюбленным-британцем и рассказала о планах на свадьбу

Звезда "Женского Квартала" и сериала "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару поделилась, что уже успела познакомить своего любимого, британца Риса, с родителями.

В программе ЖВЛ Сопонару рассказала, что сейчас ее любимый, с которым она познакомилась в Киеве, активно учит украинский язык. На момент их первой встречи мужчина уже некоторое время находился в Украине. Да, собственно, и переехал к нам, потому что хотел жить именно здесь:

Ирина Сопонару с бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"У него есть такая система, очень нехитрая, это называется Duolingo приложение на телефоне. Пока он не сделал большого прогресса, потому что у него не было времени. Он очень много работает. Я просыпаюсь, он уже работает, я ложусь спать, он еще работает. Но я в него верю, у него есть желание, это самое главное", — прокомментировала украинский бойфренда Ирина.

Ирина Сопонару о знакомстве бойфренда-иностранца с родителями и творческих неудачах

Также актриса призналась, что когда любимый приезжает в гости к ее родителям, она выступает переводчицей:

"Я помню даже, когда с Рисом первый раз мои родители познакомились, то мне... Перевела, перевела! Что-то одно не перевела, все, как-то разговор рассыпается. Поэтому отдыхали все, кроме меня, в тот вечер, понимаете? Плюс меня еще очень радует, Рис, он не всегда понимает разницу, когда говорить на "вы", когда на "ты". Потому что в английском языке такого нет" – рассказала Сопонару.

Ирина Сопонару со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Рассказала Ирина и о планах на свадьбу. Ирина честно призналась, что предложение от любимого она еще не получила. Актриса уже неоднократно намекала любимому, но в этом вопросе мужчина остается последовательным:

"Он говорит, что у него свой план. И все должно идти так, как должно идти. Мне тоже не хочется, знаете, никого там заставлять. Или как-то этот процесс стимулировать. Мне хочется, чтобы это было желание мужчины. И мне хочется, чтобы он поступил так, как он это видит", — объяснила артистка.

Напомним, ранее Ирина Сопонару рассказывала, кем работает ее любимый, британец Рис. Также артистка припомнила знакомство с родителями бойфренда.

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