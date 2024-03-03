Ирина Сопонару призналась, как ее жених-иностранец реагирует на ее поцелуи с актерами в театре

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару честно рассказала о реакции жениха Риса на ее появление в довольно пикантных сценах в театре.

Так, знаменитость участвует в спектакле "Наши Кайдаши", где предстает в образе Мотри. Поэтому вместе с актером Тарасом Цымбалюком согласно сценарию у них иногда разгорается страсть на сцене. В частности, есть моменты с поцелуями. Поэтому приглашать своего жениха Ирина не торопится, но убеждает, что он все знает. И даже перед тем, как согласиться на эту роль в театре, она советовалась с возлюбленным. В свою очередь, Рис воспринял это хорошо.

Ирина Сопонару играет в спектакле / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару и Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару и Тарас Цымбалюк на сцене / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару и Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Мы с Тарасом любовь играем. Но он знает, я ничего от него не скрываю. Я с ним посоветовалась, спросила можно ли, нельзя ли. И все хорошо", - рассказала Сопонару в интервью программе "Ближче до зірок".

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Также артистка заверила, что их подготовка к свадьбе, которая должна состояться весной, продолжается по плану. Ирина надеется, что все получится.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару вспомнила, при каких обстоятельствах познакомилась с сыном Дэвида Бекхэма в Америке.

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