Ирина Сопонару призналась, кем работает ее возлюбленный и планируют ли они свадьбу

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару уже полтора года встречается с великобританцем, которого зовут Рисом.

Еще до начала полномасштабного вторжения России влюбленные стали жить вместе в Украине. Так что война Ирину и Риса застала тоже вместе. Как рассказала актриса, ей повезло, что он был рядом. Рис поддерживал Ирину и не давал падать духом.

Они вместе уехали за границу, где и находились долгое время. В Англии Рис уже и успел познакомить актрису со своей семьей – мамой и сестрой. Ирина призналась, что они отлично приняли ее.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Мне очень повезло, что мы были с ним вместе. Если бы я была одна, то я не знаю, как бы я выгребла морально. Он очень меня поддерживал. Он проявил себя очень хорошо ко мне", — рассказала знаменитость в интервью Алина Доротюк.

Также Ирина рассекретила, чем занимается ее возлюбленный. В общем, бойфренд Ирины работает дистанционно в компании, которая производит биологически активные добавки.

"Он работает в компании, но удаленно. Он работает за компьютером и ему безразлично, в какой стране мира это делать. Компания, которая производит биологически активные добавки, типа витамины для волос, для кожи. Самый популярный продукт – это серия средств от выпадения. волос для мужчин", — поделилась звезда.

Ирина Сопонару с бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Кстати, Ирина призналась, что уже и не прочь сменить семейный статус. Актриса постоянно намекает своему бойфренду, что хочет выйти за него замуж. Впрочем, пока в Украине полномасштабная война они решили это не слишком обсуждать.

Кроме этого, Ирина уже хочет стать мамой. Но актриса боится пока рожать детей.

"Я ему намекаю о кольце, но он смеется, думает, что я шучу. А я думаю, что смешного я сказала, я же серьезно. Пока не обсуждаем, потому что война. Но сейчас приду домой и спрошу. Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир", – поделилась знаменитость.

Напомним, в прошлом году Ирина призналась, что начала встречаться с великобританцем, который младше ее на три года. Они познакомились в одном из ночных клубов Киева, где между ними вспыхнула искра. Через некоторое время пара начала жить вместе.

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