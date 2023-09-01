Ирина Сопонару призналась, почему решилась на пластическую операцию: "Сделала это для себя"

Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару ответила, как решилась изменить свою внешность с помощью пластической хирургии.

Актриса в свое время легла под нож врачей, чтобы увеличить грудь. Как призналась Сопонару, долгое время ей нравились женщины с маленькими объемами, но со временем вкусы изменились.

"Я делала только грудь. Две груди, больше ничего. Я сделала это для себя. Во-первых, у меня по-прежнему небольшая грудь. Но у меня изменился вкус. Мне раньше нравились такие андрогинные девушки с плоской грудью, без талии, чтобы бедра были не очень выражены. Это был мой вкус. Мне нравилась Фрея Беха, Кира Найтли. Для меня это был идеал женщины. И это изменилось. Мне начали нравиться формы и мне не хватало в некоторых местах этих форм. И я подумала, что жизнь так коротка, она одна. Я прожила 35 лет с маленькой грудью, теперь хочу остальную жизнь прожить со средней грудью", — рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Сейчас актриса любит и принимает свое тело. Однако иногда, как говорит звезда, у нее бывают моменты, когда она сомневается в себе.

"День хорошо, два плохо. Иногда люблю свое тело, иногда не люблю. Вот на днях был концерт "Единого квартала", я так была красива, накрашена в красивом платье. И вот я смотрю на себя: "Боже, я так хороша. Этим людям так посчастливилось видеть вот это". А иногда не могу смотреть на себя зеркало. Смотрю и все: здесь кривая, здесь вот это, здесь сколиоз. И мне иногда хочется сказать: "Да отстань уже от себя". У меня это как-то волнами", — поделилась Сопонарю.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, недавно блогерша Саша Бо вблизи показала результат своей пластической операции на лице.

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