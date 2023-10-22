Ирина Сопонару призналась, в Украине или Великобритании выйдет замуж за любимого-британца

Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару, которая, кстати, сегодня, 22 октября празднует 37-летие, поделилась подробностями грядущей свадьбы с британцем Рисом.

Утром артистка пришла в гости в студию утреннего шоу "Сніданок. Вихідний". Сопонару рассказала, что они с возлюбленным поженятся уже в мае следующего года.

Также юмористка поделилась, где именно они отпразднуют торжественное событие – в Украине, или на родине Риса – Великобритании:

Свадьба в мае. Будет тут (в Украине - прим.ред.) Мы никуда и не ездили. Мы когда с ним познакомились, он уже здесь жил. Мы решили, что мы никуда не хотим переезжать, мы здесь. Потому что мои гости, в основном, не выездные, поэтому свадьба будет здесь. А из Англии, кто решится приехать, кто не побоится…" – объяснила Ирина.

Ирина Сопонару выходит замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Также актриса честно призналась, что не многие ее друзья просятся быть ведущими на ее свадьбе, потому что хотят на празднике быть гостями:

"На самом деле все хотят быть гостями. И это нормально, я не хочу эксплуатировать своих друзей в свой день, я хочу, чтобы они разделили его со мной. У меня уже есть идеи, кого бы я хотела", – заинтриговала артистка.

Ирина Сопонару с женихом Рисом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, ранее жених Ирины Сопонару рассказал, как оригинально делал ей предложение. Рос подготовил целый альбом с их фото с любимой, а в конце альбома артистку ждало фото с кольцом.

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