Ирина Сопонару раскрыла, как зарабатывает после увольнения из "Квартала" и вернется ли в проект

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару раскрыла, как зарабатывает после увольнения из «Женского Квартала» и планирует ли вернуться в проект.

Артистка покинула юмористическое шоу в декабре 2025 года. Знаменитость не скрывает, что ей, конечно же, грустно было покидать команду, с которой она за столько лет сдружилась. Однако в интервью Oboz.ua актриса говорит, что не жалеет о своем решении уйти из «Квартала», поскольку ей нравится чувство свободы. Сейчас Ирина Сопонару активно развивает свой YouTube-проект. Также актриса занялась тем, о чем давно мечтала, а именно стендапом.

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«У меня есть YouTube-проект — шоу, которое мне нравится. Я прямо удовлетворена тем, что его делаю. Это уже что-то мое. Могу решать, о чем говорить, как это должно выглядеть. Плюс занимаюсь стендапом. Мне это тоже очень нравится, давно хотела больше себя попробовать в этом», — признается знаменитость.

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Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Хотя Ирина Сопонару и не скрывает, что ей было жаль покидать команду «Квартала», однако возвращаться она не планирует. Артистка придерживается такого мнения, что у всего есть свой конец. Если уж поставил точку, то она там должна оставаться.

«Это не было спонтанное решение. Я до этого шла не один день. Поэтому, знаете, как я говорю: сделала — не жалею. И вообще, дважды в одну реку не войдешь. Мне кажется, если уж что-то для себя завершила, то нужно идти дальше и смотреть, что будет впереди», — заверила артистка.

Напомним, кроме Ирины Сопонару из «Квартала» также ушли «Трио Разные» — Анастасия Оруджова, Александра Машлятина и Алина Блажкевич. Недавно звезда юмористического шоу Марта Адамчук раскрыла причину их увольнения.

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