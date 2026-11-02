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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ирина Сопонару раскрыла настоящую причину, почему ушла из "Квартала": "Ни о чем не жалею"

Актриса была участницей юмористического проекта в течение восьми лет.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ирина Сопонару

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару раскрыла настоящую причину, почему ушла из развлекательного проекта «Квартал 95».

Артистка покинула команду в декабре прошлого года. Знаменитость на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что это было ее решение, о котором она не жалеет. Ирина Сопонару заверила, что не было ни обид, ни каких-либо драм. Она просто поняла, что должна двигаться дальше. Что касается возвращения в «Квартал 95», то артистка сомневается, что это когда-нибудь произойдет.

«Я вообще не жалею о своих решениях. Дважды в одну реку не войдешь. Я вообще не понимаю, что об этом говорить. Прошел год! Что об этом столько говорить, я не понимаю. Ничего плохого не произошло, никто никого не обидел, я надеюсь. Настал момент, вот и все. Я приняла такое решение, не я одна, поэтому я думаю, что это нормально», — объяснила актриса Анне Севастьяновой.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

В целом, Ирина Сопонару работала в юмористическом проекте в течение восьми лет. Артистка уверяет, что ей там нравилось, ее устраивал коллектив. Однако актриса поняла, что пора идти. Хотя артистка не скрывает, что это решение далось нелегко и действительно ей жаль, что она больше не является частью команды.

«Восемь лет работала, если не ошибаюсь. Это были отличные годы, я ни о чем не жалею, мне все нравилось, и коллектив классный, я классно проводила там время, я делала то, что я люблю. Но все! Пришло такое осознание, что, наверное, мне пора. Мне жаль, но я больше не вижу себя там», — объяснила актриса.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Я так плакала, наче в мене хтось помер": СОПОНАРУ про вихід із Кварталу | ІНТЕРВ'Ю

Напомним, недавно Ирина Сопонару праздновала день рождения. Актрисе исполнилось 40 лет. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать интересные факты с ее биографии: как она увеличила грудь и как вышла замуж за иностранца.

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