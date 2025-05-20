Ирина Сопонару рассекретила дорогой подарок, который сделала мужу в первую годовщину брака

Ирина Сопонару с мужем Рисом / © instagram.com/irinasoponaru

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Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару и ее муж Рис отпраздновали первую годовщину брака.

Год назад возлюбленные официально узаконили отношения и вскоре сыграли пышную свадьбу в кругу друзей и семьи. Первую же годовщину брака пара провела романтично в номере отеля, где прошла их первая брачная ночь, о чем Сопонару заявляла в комментарии ТСН.ua.

На этот раз в комментарии "ЖВЛ представляет" звезда рассекретила, какой сюрприз подготовила возлюбленному. По словам Ирины, она подарила Рису проигрыватель, ведь это очень близко к его хобби. В ответ иностранец вручил Сопонару брендовую сумку, которую она очень хотела. По словам актрисы, это был ее спецзаказ, ведь Рис мог прогадать с ее предпочтениями.

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Ирина Сопонару с мужем Рисом

"Виниловый проигрыватель. Это будет частью его нового хобби. Теперь, когда будут друзья приходить, то могут дарить пластинки. Он большой фанат музыки. Несколько лет работал в букерском агентстве и они организовывали огромные фестивали танцевальной музыки в Англии. Он и с артистами, диджеями катался, потому что был их менеджером. Это идеальный подарок", - рассказала артистка.

Напомним, недавно жена танцовщика Евгения Кота также поздравила его с особым днем и показала, как его изменило отцовство.