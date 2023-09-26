Ирина Сопонару рассекретила, когда сыграет свадьбу с женихом-британцем

Пара пойдет под венец не в этом году.

Звезда "Квартала 95", украинская актриса Ирина Сопонару откровенно пообщалась с поклонниками.

В Instagram-stories фанаты написали знаменитости немало вопросов. На некоторые артистка ответила. В частности, Ирина Сопонару откровенно призналась, когда сыграет свадьбу со своим женихом, британским предпринимателем Рисом.

Влюбленные пойдут под венец не в этом году. Пара планирует официально стать мужем и женой в мае 2024 года.

"Свадьба в мае", — коротко ответила на вопросы поклонников Ирина и добавила свое фото, на котором она появилась в белом платье с цветами.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Отметим, бойфренд Ирины Сопонару сделал предложение ей в мае этого года. Мужчина вручил актрисе обручальное кольцо с открыткой, на которой была надпись: "Выйдешь за меня замуж?". До помолвки пара была в отношениях около трех лет.

Напомним, недавно певица Александра Зарицкая рассекретила, когда и где планирует сыграть свадьбу со своим бойфрендом. Также артистка вспомнила знакомство ее возлюбленного с родителями. В частности, исполнительница откровенно призналась, мирятся ли ее родные люди между собой.

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