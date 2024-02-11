Ирина Сопонару рассказала, чем занимается ее жених-англичанин и как он за три месяца выучил украинский

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару, которая недавно с женихом-англичанином вернулась в Украину из Великобритании, поделилась, чем ее возлюбленный Рис занимается.

По словам Сопонару, хобби ее жениха – фудблогерство. Избранник артистки уже снял несколько видео про заведения питания в Украине, которые запостил у себя в Instagram.

Рис планирует развивать это хобби и дальше рассказывать иностранцам о том, какая вкусная и красивая украинская кухня:

"Он не готовит дома, но любит поесть. Он поэтому по заведениям и ходит и рассказывает о заведениях, которые в Украине. Потому что Рис вообще очень такой, проукраинский у нас мужчина. Он хочет рассказывать, что, несмотря на войну, здесь есть жизнь, есть классные заведения, в которые он любит ходить", — поделилась Ирина Сопонару в YouTube-проекте "Вихідний 2.0".

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Вместе с тем звезда "Женского Квартала" поделилась, как ее возлюбленный сумел выучить украинский язык за три месяца. Оказывается, в этом ему помогло специальное приложение, потому что, как отметила сама Сопонару, из нее учитель плохой:

"У него очень хороший украинский. Он учил где-то три-четыре месяца. Он по Duolingo учил, что-то у меня спрашивал. Мы дома преимущественно на английском, но сейчас уже немножко на украинском тоже общаемся. Ну как мы на английском общаемся. То, что я не знаю на английском, я ему говорю по-украински", — прокомментировала Сопонару.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, несколько месяцев Ирина Сопонару провела на родине своего жениха Риса в Лондоне, Великобритания. Новогодние праздники влюбленные тоже встретили там. Ранее Сопонару показала, как прошел ее отдых, а также рассказала о разнице менталитетов.

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