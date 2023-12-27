Ирина Сопонару рассказала, как готовилась к свадьбе в Великобритании и показала родителей жениха

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару в этом году Рождество отпраздновала в Великобритании.

В Лондон артистка отправилась вместе со своим женихом, британцем Рисом. Сопонару впервые показала родителей своего будущего мужа. На странице в Instagram звезда поделилась теплыми фотографиями в кругу семьи. Это уже ее второе Рождество в Лондоне.

В программе ЖВЛ Сопонару рассказала, что видеокола между своей и семьей Криса не делала, уже всех планирует лично познакомить на свадьбе, к которой только готовятся. Актриса рассказала, как прошло ее Рождество:

"Мы встретились с семьей, было очень весело. С папой Риса и его семьей мы имели Christmas lunch. Мы поиграли в бинго. Я впервые в жизни играла в бинго, выиграла 20 фунтов. Очень счастлива, потому что я никогда ничего не выиграю и теперь думаю куда лучше инвестировать свое состояние. За день до Рождества мы приехали к сестре любимого, там была его мама, его сестра, у нее маленький ребенок, муж, мы с малым увиделись. Утром мы обменялись подарками, потом у нас был ланч, потом мы приехали к моей сестре и уже у нас здесь был Christmas dinner. Уже такой, более украинский традиционный, рождественский ужин", – рассказала Сопонару.

Ирина Сопонару с родными своего жениха / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина поделилась, что в Лондоне у них много друзей и родных, так что встречи занимают много времени. Впрочем, актриса успела сделать немало личных дел. Сопонару наконец-то купила свадебные туфли и сходила к своему любимому косметологу в Лондоне.

"Я очень питала надежду в декабре закрыть вопросы с платьем, туфлями, какие-то такие организационные вопросы. Кое-что мы решили, мы забукали ресторан, ведущего. Но сугубо уже свои девичьи дела я не успела сделать, ведь мы уехали на следующий день, когда я закончила работу. Поэтому я здесь сходила в магазин и я себе приобрела космически волшебные туфли на свадьбу. Я в них буду чувствовать себя настоящей английской принцессой", – поделилась Сопонару.

Ирина Сопонару показала, как готовится к свадьбе / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Возвращаться в Киев Ирина не торопится. На работу ей в феврале, поэтому до сих пор актриса собирает впечатление с лондонских каникул. Ради этого даже отказалась от корпоративов в этом году:

"Я для себя расставила приоритеты еще в прошлом году. Раньше я всегда работала на Новый год, наверное, с 20 с чем-то лет. Последние 10 лет я точно не праздновала новый год 31-го, как все. Поэтому я решила, если я 10 лет работала, так следующие 10 лет я могу отдохнуть. С войной это время с семьей для меня настолько ценно, что я не хочу даже терять эту возможность провести время с семьей", – прокомментировала артистка.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, ранее Ирина Сопонару похвасталась роскошным подарком на Рождество от жениха-британца.

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