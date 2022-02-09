Ирина Сопонару рассказала о разнице в возрасте с любимым и ответила, живут ли они вместе

Ирина Сопонару рассказала о разнице в возрасте с любимым и ответила, живут ли они вместе

Артистка призналась, что ее бойфренд моложе ее.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару осенью рассказала, что начала встречаться с великобританцем, по имени Рис.

Как признается артистка, они познакомились в одном из киевских ночных клубов, и между ними завязался разговор. И Рис ей очень понравился.

Ирина Сопонару с бойфрендом-британцем / instagram.com/irinasoponaru

"Я пришла с подругами, я была без макияжа, в очках, в какой-то майке, джинсах, кедах. Если бы я была хорошо одета, то вряд ли бы ко мне подошли знакомиться", — рассказала Ирина на YouTube-канале "ОЛИЦКАЯ".

К слову, через некоторое время влюбленные стали жить вместе и ездить на отдых. Ирина говорит, что она впервые в жизни живет с мужчиной.

"Я впервые живу с мужчиной. Я никогда в жизни не жила с мужчиной раньше. Это мой первый опыт", – поделилась счастливая Ирина.

Ирина Сопонару с бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

Кстати, оказывается, любимый 35-летней артистки младше ее на три года. Он живет в Киеве и знает русский язык. Ирина же, в свою очередь, уже научила говорить бойфренда несколько слов на украинском.

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