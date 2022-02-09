Ирина Сопонару рассказала о разнице в возрасте с любимым и ответила, живут ли они вместе

Артистка призналась, что ее бойфренд моложе ее.
Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару осенью рассказала, что начала встречаться с великобританцем, по имени Рис.
Как признается артистка, они познакомились в одном из киевских ночных клубов, и между ними завязался разговор. И Рис ей очень понравился.
"Я пришла с подругами, я была без макияжа, в очках, в какой-то майке, джинсах, кедах. Если бы я была хорошо одета, то вряд ли бы ко мне подошли знакомиться", — рассказала Ирина на YouTube-канале "ОЛИЦКАЯ".
К слову, через некоторое время влюбленные стали жить вместе и ездить на отдых. Ирина говорит, что она впервые в жизни живет с мужчиной.
"Я впервые живу с мужчиной. Я никогда в жизни не жила с мужчиной раньше. Это мой первый опыт", – поделилась счастливая Ирина.
Кстати, оказывается, любимый 35-летней артистки младше ее на три года. Он живет в Киеве и знает русский язык. Ирина же, в свою очередь, уже научила говорить бойфренда несколько слов на украинском.
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