Ирина Сопонару рассказала о семейном бюджете с женихом-британцем и призналась, на что он дает деньги

Звезда "Женского Квартала", украинская актриса Ирина Сопонару поделилась со своими поклонниками, как она с женихом-иностранцем Рисом делит общий бюджет.

Так, знаменитость рассказала, что они не знают о доходах друг друга. Впрочем, в случае чего она не собирается их скрывать.

"Я не знаю, сколько он зарабатывает. И он, кстати, не знает. Но если бы спросил, то я б сказала", - поделилась Ирина в интервью Евгению Фешаку.

Также Сопонару отметила, что у них нет четких правил распределения средств в совместном бюджете. Звезда добавила, что ей не нужно ждать мужа, чтобы он оплатил ей какие-то необходимые вещи. Однако все же Рис обеспечивает их отдых и платит за аренду квартиры в Киеве.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Мы живем в моей квартире. Он мне платит аренду. Мы так сильно не заморачиваемся по этому поводу. Если я прохожу мимо магазина и мне нужно что-то купить, то я не буду ждать мужа. Если мы вдвоем, то конечно он за все платит. Отпуск происходит за счет мужа", - добавила актриса.

Напомним, недавно Ирина Сопонару поделилась новыми подробностями подготовки к свадьбе с Рисом. В частности, звезда уже назвала приблизительное количество гостей и отметила, выбрали ли они локацию в Киеве для проведения праздника.

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