Ирина Сопонару рассказала о своем новом бойфренде: "Он тоже иностранец"

Новым избранником артистки стал великобританец.

Украинская актриса, участница проекта "Женский Квартал" Ирина Сопонару, которая год назад разошлась со своим бойфрендом, долго не скучала в одиночестве.

Похоже, артистка любит только иностранцев. Ведь новый избранник звезды, так же как и предыдущий, из Великобритании. Однако, как знаменитость сообщила "Світському життю", ее новый бойфренд живет в Киеве.

"Мы познакомились в Киеве на вечеринке. Он у меня музыкальный промоутер. Он живет в Украине и пока не собирается возвращаться", — откровенно рассказала Ирина.

Кстати, вскоре актриса отметит свой юбилей. Ей исполнится 35 лет. Она призналась, что очень хочет устроить шумную вечеринку, ведь раньше она почти не праздновала свой день рождения. Ирина обычно проводила этот день с бывшим. Поэтому в этом году она планирует изменить это.

Напомним, Ирина Сопонару встречалась с эксом в течение пяти лет. Однако, пара не смогла сохранить свои отношения на расстоянии.

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