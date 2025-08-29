- Дата публикации
Ирина Сопонару растрогала новым сообщением о любви к мужу-британцу
Артистка перечислила вещи, которые они обожают делать вместе.
Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару растрогала поклонников новым романтическим постом в соцсетях.
Она посвятила его своему мужу Ризу, признавшись в любви и поделившись делами, которые дарят им наибольшее счастье.
В своем Instagram Сопонару написала, что больше всего ценит в отношениях возможность искренне смеяться вместе, кататься на байке несмотря на страх, пить кокосы на улице, планировать новые приключения и даже молчать, но при этом чувствовать взаимопонимание.
Отдельно она отметила их традицию находить любимые места в новых городах, просыпаться рядом и знать, что день уже удался.
Актриса также обратилась к поклонникам с тематическим вопросом об их "маленьких секретах счастья" в отношениях.
"А вы что больше всего любите делать со своей половинкой? Поделитесь своими маленькими "секретами счастья"", — написала звезда под постом.
Напомним, недавно Ирина Сопонару удивила неожиданной традицией в браке. Артистка также рассказала об их необычном общении.