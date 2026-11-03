Ирина Сопонару с мужем уезжает из Киева и раскрыла, где теперь будет жить: "Держились, сколько могли"

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару призналась, что вместе с мужем уезжает из Киева.

Это решение знаменитости далось нелегко. На проекте «Наодинці з Гламуром» артистка призналась, что вообще не хотела уезжать. Ирина Сопонару вместе с мужем Ризом держалась до последнего. Однако постоянные обстрелы столицы, а теперь еще и отключение света, заставили актрису переезжать.

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«Мы с Ризом держались, сколько могли держаться. Но примерно с августа, когда начали сильно кошмарить, мы еще держались, но уже несколько недель без нормального сна. У меня крыша начала подтекать, я уже даже к психологу думала обратиться, может, мне какие-то лекарства нужно принимать. Оказалось, мне нужно было поспать», — призналась артистка Анне Севастьяновой.

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Ирина Сопонарю с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару говорит, что едет жить в свой родной город Черновцы. Там актриса вместе с мужем планирует зимовать. А вот весной звезда хочет вернутся в столицу. Ирина Сопонару понимает, что, возможно, ситуация с обстрелами не изменится, но хотя бы не будет блекаутов.

«Мы решили пока поехать в Черновцы к родителям. До конца зимы мы точно будем там. Я не знаю, что должно весной измениться, но по крайней мере ужасные блекауты мы хотим переждать там», — объяснила актриса.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Мені жалко..." СОПОНАРУ про вихід з КВАРТАЛУ, чоловіків та зовнішність | ІНТЕРВ'Ю

Напомним, тем временем актриса Виктория Маремуха вместе с сыном вообще уехала из Украины. Артистка теперь будет жить в Лиссабоне.

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