Ирина Сопонару со слезами на глазах обратилась к фанатам с важной просьбой

Звезда "Женского Квартала" и тренер спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина Сопонару эмоционально призвала помогать бойцам, которые с наступлением холодов продолжают защищать Украину.

Актриса поделилась своими мыслями после очередных ночных съемок. В частности, в своем фотоблоге она отметила, что на улице стало гораздо холоднее, и от этого условия защитников ухудшились.

"У меня сегодня были ночные съемки. И я довольно недолго была на улице и очень сильно замерзла. И думаю о наших защитниках, которым очень холодно. Такой дождь на улице", – рассказала звезда.

Ирина Сопонару эмоционально призвала присоединиться к сбору средств для защитников

На видео Сопонару отметила, что пока украинцы находятся в теплых кроватях, наши военные в экстремальных условиях уничтожают оккупантов. Не сдерживая слез, она призвала фанов поддержать бойцов донатом.

"Есть такая инициатива "Согрей наших защитников". Я очень вас прошу всех задонатить. Я сейчас дома лежу в теплой постели, а они мерзнут. И это самая малость того, что мы можем сделать: задонатить", – обратилась с просьбой Ирина.

Ирина Сопонару

Напомним, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару прилагает все усилия, чтобы помочь защитникам и защитницам. Артистка принимает участие в благотворительных шоу и снимается в патриотических сериалах. Так, недавно актриса резко высказалась относительно тех украинцев, которые устали от войны.

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