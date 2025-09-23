Ирина Сопонару удивила изменениями в карьере и раскрыла свое новое амплуа: "Моя мечта осуществилась"

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Реклама

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару похвасталась изменениями в своей карьере.

Знаменитость в основном снималась в различных юмористических проектах и сериалах. Однако у Ирины Сопонару была мечта попробовать себя в другом амплуа. Знаменитость хотела сняться именно в кино. И вот это наконец-то осуществилось. Актриса снялась в комедийном полнометражном юмористическом фильме "Корпорат", премьера которого вскоре состоится на больших экранах.

"Я могу теперь смело сказать вслух: моя мечта осуществилась - я снимаюсь в кино. Один Бог знает, как долго я ожидала, чтобы сказать эти слова! Я снимаюсь в кино", - поделилась актриса.

Реклама

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару говорит, что ее просто переполняют эмоции и она чувствует себя очень сильно счастливой. Кроме того, артистка верит, что это только начало и впереди ее ждут новые роли именно в кино.

"Я надеюсь, что это только начало нашего большого пути и мы еще соберемся вместе на "Корпорат 2" или на еще какую-то веселую историю. Но сегодня у меня внутри целый коктейль эмоций", - подытожила артистка.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина рассказала о своей новой сфере деятельности. В карьерной жизни знаменитости произошли изменения.