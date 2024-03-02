Ирина Сопонару удивила, как с Бруклином Бекхэмом на вечеринке в Америке познакомилась

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару вспомнила, при каких обстоятельствах познакомилась с сыном Дэвида Бекхэма – Бруклином – в Америке.

Так, знаменитости повезло встретиться с Бруклином Бекхэмом после одного из выступлений в Нью-Йорке, куда она приехала с командой "Лиги Смеха" еще до войны. Как оказалось, Ирина общалась со знакомым, который и дружил со звездой. И потому актриса получила приглашение на вечеринку, от которой сначала думала отказаться.

"Однажды были мы с "Лигой Смеха" в Америке. В Нью-Йорке было два шоу. У меня там живет знакомый. И он говорит: "Давай встретимся после концерта, погуляем, пойдем на вечеринку". Я же с удовольствием! Мы поздно закончили два шоу. Я звоню и говорю, что я устала. И он говорит вечеринка в клубе закончилась, но мы едем сейчас к парню на квартиру. И мне начинает не нравиться этот замысел. Но он говорит, что это классный парень... Это Бруклин Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма!", - рассказала Ирина в программе "Вихідний 2.0".

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Так, не сомневаясь, Сопонару оказалась на вечеринке в квартире в центре Нью-Йорка. Впрочем, из-за шока она не смогла много пообщаться с Бекхэмом, но все же познакомилась лично.

"Я прихожу на эту вечеринку к Бруклину. И там все, как у нас. Пати на хате. Я с ним познакомилась: "Nice to meet you" (с англ. – приятно познакомиться). И все, больше я ни слова не сказала в тот вечер. Комедия. Но у меня теплые воспоминания", - смеясь, добавила звезда.

Напомним, недавно Ирина Сопонару набила новые татуировки в интимной зоне и похвасталась результатом.

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