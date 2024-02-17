Ирина Сопонару удивила кулинарными талантами жениха-иностранца и показала, что он ей готовит

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару поделилась, как жених-англичанин Рис радует ее вкусными блюдами.

Так, в фотоблоге звезда показалась дома в Киеве вместе с Рисом. Пока Ирина была на съемках ее возлюбленный не терял времени и решил порадовать свежеиспеченным банановым хлебом. Артистка после напряженного рабочего дня была очень довольна десертом на столе. И искренне поблагодарила жениха за заботу.

Банановый хлеб, который приготовил жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Я пришла домой очень утомленная после съемок. Прихожу домой, а мой очаровательный мужчина приготовил банановый хлеб. Это же идеально. Если бы вы знали, как он пахнет, это незаконно. Ты лучший!", - поблагодарила актриса Рису.

Впрочем, жених знаменитости отреагировал довольно застенчиво и удержался от лишних комплиментов, однако отметил, что на самом деле у него "неплохо получилось".

Жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ранее актриса Ирина Сопонару уже рассказывала, что ее избранник увлекается кулинарией и даже пытается вести собственный блог на эту тематику. Более того, Рис посещает заведения в Украине и популяризирует украинскую кухню. Кроме того, знаменитость рассказала, что ее возлюбленный неплохо владеет украинским языком.

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