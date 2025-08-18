Ирина Сопонару удивила неожиданной традицией в браке с мужем-британцем

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Украинская актриса и комик Ирина Сопонару поделилась, как они с мужем-британцем Ризом сохраняют гармонию в отношениях и создают собственные семейные традиции.

В интервью для сайта 1+1звезда призналась, что сочетание украинской и английской культур в их браке происходит очень органично.

"Прекрасно сочетаются (украинская и английская культуры - прим. ред.), возможно, мне просто повезло. Риз очень проукраинский, а его менталитет близок к нашему. Риз теперь хорошо говорит по-украински, и наши разговоры порой выглядят так: "Окей, бейби, гоу ту Шлагбаум", "Все, бейб, лублу". Это такой наш Ukrainian English", - отметила девушка.

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Актриса также рассказала о новой традиции, которую они начали вместе с мужем. Теперь супруги ежегодно берут в семью еще одного котика. Так у пары теперь есть пушистики Мафин и Кукки.

Звезда добавила, что мечтает и о собаке, но пока они живут в квартире, решили подождать. Она отметила, что с собачкой надо гулять, ухаживать, а из-за того, что они не всегда дома - это пока только в планах.

