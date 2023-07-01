Ирина Сопонару в кружевном белье станцевала на камеру: артистку заподозрили в пластике груди

Участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару интересным образом решила поддержать певицу Lida Lee.

Так, на странице в Instagram Сопонару запостила видео, в котором танцует в кружевном черном белье под трек Lida Lee "Прокидайся". Ирина продемонстрировала фигуру со всех ракурсов, а также посветила упругими ягодицами и пышным бюстом.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Последний, кстати, вызвал у подписчиков Сопонару немало вопросов. В частности, фаны подозревают, что Ирина сделала пластическую операцию и увеличила грудь. Мол, раньше она выглядела несколько меньше: "Оо, грудь сделала, умничка!", "В таком виде я тебя еще не видел", "Вы грудь сделали? Вам идет!", "Ну очень заметно… Все уже поняли. Поздравляю с обновлениями", "Откуда грудь появилась? Ее же никогда там не было".

Сама Ирина пока догадки поклонников не прокомментировала.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, месяц назад Ирина Сопонару поделилась с поклонниками радостным известием. После двух лет отношений бойфренд актрисы, британский предприниматель Рис, сделал ей предложение. Счастливая Сопонару сразу похвасталась немалым кольцом.

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