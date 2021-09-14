Ирина Сопонару в купальнике: топ пикантных снимков звезды "Женского Квартала"

В актрисы есть целая коллекцию снимков в бикини.
Известная украинская актриса, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару, которая полностью обнажилась и нарвалась на критику, имеет стройную фигуру.
В знаменитости целая коллекция снимков в бикини, которые она часто публикует в своем Instagram. Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть подборку пикантных фотографий звезды сериала "Однажды под Полтавой".
В 34-летней юмористки длинные ножки, упругие ягодицы и узкая талия. Своими формами Ирина охотно щеголяет.
На кадрах можно рассмотреть тату Сопонару. Так, артистка сделала рисунки между грудью и внизу живота.
У актрисы прекрасно "вжились" чувство юмора и сексуальность. Ирина также любит делать эротические фото в белье.
В общем фолловеры в восторге от подобных кадров кумира. Пользователи пишут, что Ирина невероятно сексуальная и у нее идеальное тело.
- Ты секси
- Красавица
- Какая сексуальная девочка
Впрочем, также нередко пользователи добавляют ложку дегтя, критикуя Сопонару за слишком пикантные фотографии.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото Соломия Витвицкая в купальниках. Ведущая любит пляжный отдых.