Ирина Сопонару в купальнике: топ пикантных снимков звезды "Женского Квартала"

В актрисы есть целая коллекцию снимков в бикини.

Известная украинская актриса, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару, которая полностью обнажилась и нарвалась на критику, имеет стройную фигуру.

В знаменитости целая коллекция снимков в бикини, которые она часто публикует в своем Instagram. Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть подборку пикантных фотографий звезды сериала "Однажды под Полтавой".

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

В 34-летней юмористки длинные ножки, упругие ягодицы и узкая талия. Своими формами Ирина охотно щеголяет.

Ирина Сопонару в бикини / instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

На кадрах можно рассмотреть тату Сопонару. Так, артистка сделала рисунки между грудью и внизу живота.

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

У актрисы прекрасно "вжились" чувство юмора и сексуальность. Ирина также любит делать эротические фото в белье.

Ирина Сопонару в эротическом белье / instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в эротическом белье / instagram.com/irinasoponaru

В общем фолловеры в восторге от подобных кадров кумира. Пользователи пишут, что Ирина невероятно сексуальная и у нее идеальное тело.

Ты секси

Красавица

Какая сексуальная девочка

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Впрочем, также нередко пользователи добавляют ложку дегтя, критикуя Сопонару за слишком пикантные фотографии.

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото Соломия Витвицкая в купальниках. Ведущая любит пляжный отдых.

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