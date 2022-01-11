Ирина Сопонару в леопардовом купальнике удивила фанатов своей худощавостью

Звезда отдыхает в Таиланде.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала", Ирина Сопонару любит хвастаться своей идеальной фигурой.

К слову, звезда решила уехать в зимний отпуск в Таиланд. Конечно, Ирина не могла не опубликовать в Instagram фото в купальнике. Артистка показала снимок, на котором предстала в леопардовом бикини, демонстрируя свое худощавое телосложение.

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

"Леопардовый купальник, сланцы, осталось только бриджи прикупить", – подписала фото знаменитость.

Фанаты Сопонару порадовали ее комплиментами, впрочем, некоторые начали волноваться, что Ирина слишком худощавая. Они даже посоветовали ей больше есть.

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