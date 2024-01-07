Ирина Сопонару в нижнем белье посветила пышным бюстом после маммопластики

Артистка не скрывает, что увеличила грудь.
Украинская юмористка, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару взбудоражила воображение поклонников соблазнительным видео.
На странице в Instagram артистка разместила ролик, в котором предстала в нижнем белье. Сопонару продемонстрировала стройную фигуру, а также пышный бюст, который она недавно увеличила.
Интересно, что этот ролик был снят задом наперед – сначала актриса, стоя на стуле, позирует в белье, а потом якобы одевает платье-ночнушку и очки:
"Какого цвета глаза?" – подписала видео Сопонару.
Подписчики страницы юмористки успели наградить ей комплиментами под постом:
- Необычайно красивая! Это поджог
- Фигура и грудь – просто супер! Кто бы что ни писал, вы – классная
- Какая же вы красивая!
Отметим, что Ирина Соопнару не скрывает, что отважилась на маммопластику. В сентябре прошлого года актриса рассказывала, что это единственная операция, которую она сделала. По словам Сопонару, она увеличила грудь, потому что сама того хотела и со временем ее вкусы изменились.
Напомним, ранее Ирина Сопонару рассказала о семейном бюджете со своим женихом, британцем Рисом. Артистка призналась, на что любимый дает ей деньги.
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