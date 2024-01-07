Ирина Сопонару в нижнем белье посветила пышным бюстом после маммопластики

Украинская юмористка, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару взбудоражила воображение поклонников соблазнительным видео.

На странице в Instagram артистка разместила ролик, в котором предстала в нижнем белье. Сопонару продемонстрировала стройную фигуру, а также пышный бюст, который она недавно увеличила.

Интересно, что этот ролик был снят задом наперед – сначала актриса, стоя на стуле, позирует в белье, а потом якобы одевает платье-ночнушку и очки:

"Какого цвета глаза?" – подписала видео Сопонару.

Ирина Сопонару похвасталась стройной фигурой в нижнем белье

Подписчики страницы юмористки успели наградить ей комплиментами под постом:

Необычайно красивая! Это поджог

Фигура и грудь – просто супер! Кто бы что ни писал, вы – классная

Какая же вы красивая!

Отметим, что Ирина Соопнару не скрывает, что отважилась на маммопластику. В сентябре прошлого года актриса рассказывала, что это единственная операция, которую она сделала. По словам Сопонару, она увеличила грудь, потому что сама того хотела и со временем ее вкусы изменились.

Напомним, ранее Ирина Сопонару рассказала о семейном бюджете со своим женихом, британцем Рисом. Артистка призналась, на что любимый дает ей деньги.

Читайте также: