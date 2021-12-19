Ирина Сопонару в сексуальном нижнем белье показала фигуру и ответила, почему не ест мяса

Звезда изрядно взбудоражила воображение поклонников.
В украинской актрисы, участницы "Женского Квартала", Ирины Сопонару очень стройное и худощавое телосложение.
Кроме этого, звезда любит хвастаться своей красивой фигурой. К слову, актриса в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует перед камерой в сексуальном нижнем белье. Артистка изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.
В Ирины стройные бедра, плоский животик и хрупкие ручки. Свой лук звезда дополнила лёгким макияжем. Также актриса выбрала такое выражение лица, которое подчеркнуло ее сексуальность.
К слову, поклонники поинтересовались, почему знаменитость не ест мяса. Ирина не была многословной, а дала краткий ответ.
"Из-за морально-этических соображений", — удовлетворила любопытство своих фанатов Ирина.
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