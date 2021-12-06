Ирина Сопонару воплотила экстремальную мечту в жизнь

Звезда удивила новым увлечением.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару рассказала, что осуществила свою мечту.

На своей странице в Instagram звезда поделилась, что наконец-то научилась ездить на мопеде. Актриса призналась, что хоть ей было страшно, но все же она осуществила свою мечту. Ей остается только получить водительское удостоверение. К слову, Ирина планирует уже в следующем году ездить на мопеде.

Ирина Сопонару научилась ездить на мопеде / instagram.com/irinasoponaru

"Чувствую себя badass. Мама, не читай, пожалуйста, о мотыке я пошутила, но это не точно", — поделилась своими эмоциями звезда.

Кроме того, актриса опубликовала фото, на котором изображена за рулем мопеда. Ирина позирует перед камерой в черном наряде, а в руках держит защитный шлем.

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