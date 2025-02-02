Ирина Сопонару восхитила фото с мужем-иностранцем и как они развлекались в Лондоне

Актриса похвасталась праздничной атмосферой родного города мужа.
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару посетила родину своего мужа Риса.
Так, во время зимнего отпуска Ирина приехала в Великобританию и показала свой отдых. В столице она насладилась праздничной атмосферой и показала ее фанам. В частности, похвасталась местными украшенными улицами, достопримечательностями и символами города.
Также Сопонару показала, как с Рисом ехала в метро и прогуливалась возле бутиков. А потом поделилась счастливым селфи с возлюбленным на фоне гирлянды. Вероятно, возлюбленные провели определенный период в кругу ближайших, ведь в Великобритании, как у Ирины, так и у ее избранника живет много родственников.
В подписи к фото актриса отметила важность уметь искренне радоваться другим: "Люди, которые радуются людям, которые радуются – настоящее чудо. Хотите стать чудом?".
В комментариях фаны оставили паре множество эмоджи в форме сердечек и порадовались за них.
Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк показал их романтическое фото. Военный Дмитрий Бабчук также оригинально рассекретил, чем покорил сердце звезды.
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