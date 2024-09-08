Ирина Сопонару восхитила фото с семьей мужа-иностранца на его родине: "Семейный портрет"

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару после свадьбы с возлюбленным-иностранцем Рисом в Киеве поехала к нему на родину.

Поскольку родные Риса не имели возможности посетить украинское празднование, пара отправилась в Великобританию, чтобы увидеться с ними уже в новом статусе. Так, в своем фотоблоге Ирина похвасталась, что им удалось собрать всю большую семью в одном месте. Поэтому на память они сделали общее фото, на котором позируют сестры актрисы, которые проживают в Англии, и самые родные Риса.

"Семейный портрет", — подписала снимок Сопонару сопровождая его смайликом в форме сердечка.

Ирина Сопонару с семьей мужа Риса и сестрами / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Больше подробностей встречи артистка не разглашала. Впрочем, ранее муж Ирины признавался, что у них были планы организовать небольшой праздник для его семьи.

Напомним, Ирина Сопонару вышла замуж за иностранца Риса в начале мая этого года. Пара заключила официальный брак в Украине. Впоследствии молодожены сыграли свадьбу в одной из киевских гостиниц в компании самых близких. Ранее звезда делилась фото первого танца, трехъярусного торта и их нарядов, которые они меняли в праздничный вечер.

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