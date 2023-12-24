Ирина Сопонару восхитила фото с женихом-иностранцем и его семьей в праздничном Лондоне

Артистка поделилась, как проходят ее предновогодние дни в Великобритании.

Звезда "Женского Квартала" и тренер спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина Сопонару порадовала фанов свежими фотографиями из Лондона, родины ее жениха Риза.

Так, актриса улетела в Великобританию, чтобы встретить вместе с женихом и его семьей новогодние праздники. Впрочем, Ирина успела совершить и множество личных дел. В частности, она дала интервью и навестила любимого косметолога. Более того, звезда похвасталась, что купила желанные дорогие каблуки для ее будущей свадьбы.

Ирина Сопонару в Лондоне / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Приехала сюда как-то без сил, но через несколько дней уже успела: дать интервью, сходить к лучшему косметологу. Я наконец-то купила свадебные туфли. Вот так… и самая большая ценность – это возможность увидеть родных. Моих и Риза. Все мы знаем как это ценно", – восхитила подписью актриса.

Между тем, в своем фотоблоге Сопонару показала несколько фотографий в подтверждение своих слов. Среди них можно увидеть, как она с близкими людьми позирует с бокалами, а также на фоне красиво декорированного здания.

Ирина Сопонару в Лондоне с женихом и его близкими / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару в Лондоне / Фото: instagram.com/irinasoponaru

В комментариях поклонники поздравили Ирину с Рождеством и пожелали удачно провести праздники.

Напомним, недавно звезда "Квартала", актриса Ирина Сопонару порвала своих фанов образом скандального языковеда Ирины Фарион. В таком амплуа она записала необычное "видеообращение".

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