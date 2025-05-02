Ирина Сопонару восхитила поздравлениями мужа-иностранца и показала их невиданные фото

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась редким семейным контентом.

Сегодня, 2 мая, у мужа артистки Риса день рождения. По случаю праздника Ирина вспомнила годы их супружеской жизни и порадовала поклонников романтическими и забавными снимками. На изображении счастливые супруги позируют на разных локациях в разное время.

В подписи к кадрам Сопонару высказала свои чувства к Рису и призналась, что безгранично его любит: "Я даже не могу выразить, как сильно я люблю тебя. С Днем рождения, моя любовь".

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Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Отметим, пара начала афишировать отношения с 2021 года. А уже через три года звезда "Женского квартала" тайно сыграла свадьбу с британцем Рисом. Празднование прошло в одной из киевских гостиниц в кругу самых близких. Затем влюбленные поехали на родину Риса — в Великобританию. Во время поездки они встретились с родственниками.

Кстати, недавно актриса Ирина Сопонару сообщила о пополнении в семье. У нее с мужем появился еще один пушистый член семьи, которого они спасли от жестоких хозяев.