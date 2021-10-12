Ирина Сопонару впервые показала своего нового бойфренда-британца

Актриса разместила романтическое фото.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару впервые показала своего нового возлюбленного по имени Рис.

Через год после разрыва с британцем, артистка закрутила роман с мужчиной, который также из Великобритании. На странице в Instagram знаменитость опубликовала их первое романтическое фото. На снимке влюбленные обнимаются, а Сопонару сидит в красавчика на руках.

Ирина Сопонару и Рис / instagram.com/irinasoponaru

Ирина не прокомментировала фотографию, а вот ее фанаты принялись писать комплименты.

Очень красивая пара

Хорошие

Хорошо смотритесь вместе

Ура, наконец-то

Заметим, избранник Ирины живет в Киеве. В его фотоблоге 17 постов. Судя по снимкам, парень имеет хорошее чувство юмора, обожает вечеринки и проводить время с друзьями.

Бойфренд Ирины Сопонару Рис / instagram.com/rbainham

Бойфренд Ирины Сопонару / instagram.com/rbainham

Рис с подругами / instagram.com/rbainham

В Киев он переехал в декабре в 2020 году. Об этом любимый звезды сообщил в Instagram, опубликовав фото с Крещатика, на котором появился с обезьянами.

Бойфренд Ирины Сопонару Рис / instagram.com/rbainham

"Пока, Лондон. После 13 лет в городе мое время лондонца подошло к концу. Я никак не могу обобщить количество смеха и хороших моментов, которые у меня были, в одном посте, поэтому я просто скажу спасибо всем, кто был частью этой главы моей жизни. Вот фотография, на которой на меня напали обезьяны в моем новом доме — Киеве. Следите за новостями об украинских приключениях, которые вот-вот начнутся", — написал Рис.

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