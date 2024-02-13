Ирина Сопонару впервые показала варианты свадебных платьев для своей церемонии с мужем-иностранцем

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками процессом выбора платья для свадьбы с женихом-иностранцем Рисом.

В своем фотоблоге звезда рассказала, что долгожданный день примерки платьев наступил. Так, Ирина посетила один из киевских салонов и выбрала для себя самые лучшие варианты. Актриса в разговоре с консультанткой призналась, что предпочитает наряды простого бельевого стиля.

Так, для знаменитости подобрали пять разнообразных платьев в соответствии с ее пожеланиями. В частности, Ирина примерила короткое белое платье с рюшами на плечах и посмотрела на целостный образ с фатой.

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Также перед зеркалом артистка долго разглядывала другое уже длинное платье, но с жемчужинами на талии и большим разрезом снизу.

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Третьим было наиболее сдержанное платье со шлейфом, которое подчеркнуло стройную талию Сопонару и сделало более выразительными плечи. Его особенностью стала открытая спина.

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Следующий свадебный наряд актриса назвала "очень элегантным". Он также был с открытой спиной и шлейфом, но его дополнил большой бант сзади. К тому же этот вариант отличился необычными руками.

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Последним Ирина показала еще одно роскошное белое свадебное платье, покрытое камнями. Дополняли образ кружевные рукава.

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару выбирает свадебное платье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Выбираю свадебное платье. Вариантов действительно очень много. Волнуюсь", - поделилась эмоциями Сопонару.

Впрочем, актриса так и не призналась, какою из платьев она выбрала окончательно. Пока Ирина лишь спросила у поклонников их мнения.

Напомним, недавно Ирина Сопонару рассказала, как ее жених-иностранец за три месяца выучил украинский язык.

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