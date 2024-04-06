Ирине Билык – 54: звезды показали архивные фото с певицей и восхитили поздравлениями

Сегодня, 6 апреля, певица Ирина Билык отмечает день рождения. Ей исполнилось 54 года.

По этому случаю звезда в фотоблоге вышла на связь с поклонниками и попросила задонатить на авто для военных: "Мои дорогие, спасибо за поздравления! Мне очень приятно, но еще приятнее будет, если вы в качестве подарка сделаете донат на авто для наших военных!".

Так, в этот праздничный день артистку также поздравили ее звездные коллеги, друзья и экс-избранник. И показали целый ряд архивных фото.

Дмитрий Коляденко

Бывший избранник Ирины Билык уже традиционно ежегодно поздравил именинницу с праздником, опубликовав ее фото и добавив символическую подпись: "С днем рождения, королева!"

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

Оля Полякова

Певица поздравила свою коллегу, сделав репост видео Ирины Билык, в котором она призывает сделать донат для ВСУ и добавила эмоджи в форме сердечек: "С днем рождения, Ирочка!".

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

Слава Демин

Ведущий показал забавную фотографию с певицей на радиостанции и написал: "Ира, с днем рождения!".

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

Ольга Сумская

Актриса в своих сторис также публично обратилась к своей звездной подруге и нежно поздравила ее с 54-летием, запостив архивные кадры выступления именинницы далекого 1995-го года: "Ирочка, наша легендарная богиня! Поздравляем! Сияй, твори, люби! Обожаем!".

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

Павел Зибров

Знаменитый певец также присоединился к поздравлениям и поделился редкими фото с собственной семьей и Ириной Билык: "Поздравление от семьи Зибровых нашей любимой подруге, королеве шоу-бизнеса, талантливой певице, прекрасной маме, красавице, волшебной Ирочке Билык! Будь здоровой и счастливой в нашей мирной стране! Мы тебя очень любим!".

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

Ivan NAVI

Певец опубликовал черно-белое фото с легендарной артисткой, сделанное четыре года назад и восхитил подписью: "С днем рождения, легендарная и волшебная Ирина Билык".

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

Маша Фокина

Певица опубликовала фото и показала, как до войны она была в компании Ирины Билык: "С днем рождения, Ирочка".

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

Мария Бурмака

Украинская певица по случаю дня рождения подруги вспомнила, как она познакомилась с ней в 19-летнем возрасте: "С Ирой мы познакомились когда нам было по 19 лет, на "Червоній Руті" в Черновцах. Переписывались, встречались, ходили друг к другу в гости. Так и идем столько лет параллельно по жизни. Ира пела мою песню "За мить до поцілунку", я преподавала в Институте Журналистики у ее сына Глеба. Когда-то в 1993-м мама Иры Анна Яковлевна сказала: "Девочки, держитесь вместе". С днем рождения, дорогая Ирина. О нас когда-то должны написать книгу".

Украинские звезды поздравили Ирину Билык с днем рождения

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