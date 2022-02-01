Ирине Федишин – 35: как изменилась певица на протяжении карьеры

Артистка начала профессиональный творческий путь в 2005 году.

Украинская певица Ирина Федишин 1 февраля отмечает день рождения.

Артистке исполняется 35 лет. В связи с этим редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как изменилась звезда на протяжении карьеры.

Знаменитость – коренная львовянка, родившаяся в творческой семье. Так, мама будущей певицы работала в доме культуры, а отец — музыкант, у него был свой коллектив.

Ирина Федишин в детстве / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в детстве третья справа / instagram.com/irynafedyshyn

С детства Ирина проявляла свой талант. В частности, на своем первом музыкальном инструменте синтезаторе она быстро научилась импровизировать и начала писать первые песни. В 13 лет Федишин пошла учиться в музыкальную школу, где ее сразу приняли в четвертый класс.

Ирина Федишин в школе / instagram.com/irynafedyshyn

Выпускной Ирины Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

После выпуска из школы Ирина получила экономическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Также она не переставала брать уроки музыки и вокала.

Артистка неоднократно выигрывала в разных вокальных конкурсах и фестивалях. Профессиональную карьеру певицы Ирина начала 17 лет назад.

Ирина Федишин в 16 лет / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

В 2007 году мир увидел первый альбом артистки "Твій Ангел". На эту песню певица сняла первый клип.

В том же году знаменитость выпустила пластинку "Україна колядує". Творчество Федишин развивает по двум направлениям – украинский народный стиль и популярная музыка. Исполнительница очень быстро полюбилась слушателям.

В жизни звезда практически не экспериментирует с имиджем, предпочитая длинные белокурые волосы. Впрочем, ради съемок клипов или фотосессий артистка может примерять разные образы.

Ирина Федишин с каре / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ирина Федишин / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

instagram.com/irynafedyshyn

Певица всегда следила за модой.

Ирина Федишин в 2011 году / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ирина Федишин (2012) / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ирина Федишин / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ирина Федишин в 2014 году / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

На сцене же Ирина Федишин предстает в элегантных платьях, прекрасно подчеркивающих ее изящную фигуру, и вышиванках.

Ирина Федишин / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

С 2014 года певица ездит с концертами к нашим бойцам на востоке.

Ирина Федишин (2014 год) / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Ирина Федишин в 2017 году / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

В 2018 году артистка приняла участие в шоу "Голос країни-8". На слепых прослушиваниях она спела свой хит "Малесенькі долоньки". Все четыре тренера развернули свои кресла и Федишин выбрала своей наставницей Джамалу. Звезда дошла до нокаутов, но не попала в прямые эфиры.

В течение карьеры Федишин выпустила шесть альбомов.

Артистка уже более 16 лет счастлива в браке с продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей – Юрия и Олега.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

А так выглядела звезда в положении.

Ирина Федишин беременная / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Интересно, что в прошлом году влюбленные взялись тренироваться и продемонстрировали потрясающий результат. В частности, избранник певицы похудел на 11 кило.

instagram.com/irynafedyshyn

У звезды безупречная фигура, которую она охотно демонстрирует фанатам.

instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Сейчас Ирина Федишин пишет новые песни и активно гастролирует по Украине. Артистка ведет блог в Instagram, на который подписалось 400 тысяч поклонников. Там она показывает семейные фотографии, рабочие моменты и кадры с эффектных фотосессий.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин (2021) / instagram.com/irynafedyshyn

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