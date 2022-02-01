Ирине Федишин – 35: как изменилась певица на протяжении карьеры

Артистка начала профессиональный творческий путь в 2005 году.
Украинская певица Ирина Федишин 1 февраля отмечает день рождения.
Артистке исполняется 35 лет. В связи с этим редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как изменилась звезда на протяжении карьеры.
Знаменитость – коренная львовянка, родившаяся в творческой семье. Так, мама будущей певицы работала в доме культуры, а отец — музыкант, у него был свой коллектив.
С детства Ирина проявляла свой талант. В частности, на своем первом музыкальном инструменте синтезаторе она быстро научилась импровизировать и начала писать первые песни. В 13 лет Федишин пошла учиться в музыкальную школу, где ее сразу приняли в четвертый класс.
После выпуска из школы Ирина получила экономическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Также она не переставала брать уроки музыки и вокала.
Артистка неоднократно выигрывала в разных вокальных конкурсах и фестивалях. Профессиональную карьеру певицы Ирина начала 17 лет назад.
В 2007 году мир увидел первый альбом артистки "Твій Ангел". На эту песню певица сняла первый клип.
В том же году знаменитость выпустила пластинку "Україна колядує". Творчество Федишин развивает по двум направлениям – украинский народный стиль и популярная музыка. Исполнительница очень быстро полюбилась слушателям.
В жизни звезда практически не экспериментирует с имиджем, предпочитая длинные белокурые волосы. Впрочем, ради съемок клипов или фотосессий артистка может примерять разные образы.
Певица всегда следила за модой.
На сцене же Ирина Федишин предстает в элегантных платьях, прекрасно подчеркивающих ее изящную фигуру, и вышиванках.
С 2014 года певица ездит с концертами к нашим бойцам на востоке.
В 2018 году артистка приняла участие в шоу "Голос країни-8". На слепых прослушиваниях она спела свой хит "Малесенькі долоньки". Все четыре тренера развернули свои кресла и Федишин выбрала своей наставницей Джамалу. Звезда дошла до нокаутов, но не попала в прямые эфиры.
В течение карьеры Федишин выпустила шесть альбомов.
Артистка уже более 16 лет счастлива в браке с продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей – Юрия и Олега.
А так выглядела звезда в положении.
Интересно, что в прошлом году влюбленные взялись тренироваться и продемонстрировали потрясающий результат. В частности, избранник певицы похудел на 11 кило.
У звезды безупречная фигура, которую она охотно демонстрирует фанатам.
Сейчас Ирина Федишин пишет новые песни и активно гастролирует по Украине. Артистка ведет блог в Instagram, на который подписалось 400 тысяч поклонников. Там она показывает семейные фотографии, рабочие моменты и кадры с эффектных фотосессий.
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