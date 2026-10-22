Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса Ирина Сопонару 22 октября отмечает день рождения. Ей исполнилось 40 лет.

Именинница не боится экспериментировать с внешностью, откровенно говорить о личной и начинать жизнь с чистого листа. За кулисами юмористических шоу артистка переживала перемены, которые касались не только карьеры, но и семьи и собственного восприятия себя.

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Сейчас в жизни знаменитости новые профессиональные планы, брак с британцем Рисом и размышления о будущем отцовстве. А за предыдущие годы публичности Сопонару успела решиться на маммопластику, стала одной из узнаваемых участниц «Женского квартала» и в итоге простилась с проектом.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить важнейшие изменения в жизни Ирины Сопонару и как она менялась с годами — от смелых решений по внешности до личных планов, которые она пока не спешит воплощать.

Детство в Черновцах: какова была будущая звезда юмора

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 в Черновцах. Она росла со старшей сестрой в семье, не имевшей большого состояния. Однако, как вспоминала актриса, для детского счастья ей хватало обычных вещей. Еще в детстве у Ирины было чувство юмора, а впоследствии увлеклась КВН, что в конечном итоге определило ее профессиональный путь.

Ирина Сопонару

В детстве также зародилась и любовь Сопонара к животным, которая впоследствии повлияла на его образ жизни. Актриса часто бывала на кроличьей ферме своей тети, где обожала пушистиков. Когда повзрослела и задумалась, откуда берется мясо, начала исключать его из своего рациона: сначала отказалась от свинины и говядины, потом — от птицы. В конце концов, Ирина полностью перешла на вегетарианство, которое соблюдает уже около 20 лет.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

От Яринки до эффектной самодостаточной блондинки: как менялась Сопонару на экране

Широкая аудитория познакомилась с Ириной Сопонарю благодаря юмористическим проектам. Сначала были выступления в КВН в ярких образах, впоследствии — «Країна У» и «Ігри приколів». Но настоящей визитной карточкой стала Яринка из сериала «Одного разу під Полтавою».

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Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / © Maxim

На экране Сопонару представала в образе непосредственной деревенской девушки, чья характерная речь, эмоциональность и забавные ситуации сделали ее одной из самых узнаваемых героинь украинской комедии.

Впрочем, вне сериального образа актриса постепенно демонстрировала другие грани себя. Если зрители привыкли видеть ее в комедийных ролях, то на светских мероприятиях и фотосессиях Сопонару все чаще появлялась в элегантных нарядах, с выразительным макияжем и тщательно продуманными образами.

Ирина Сопонару

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

В 2018 году Сопонару присоединилась к «Женскому кварталу», где смогла раскрыться в новом формате и постепенно избавилась от прежнего образа Яринки. А потом артистка открыто заговорила и об изменениях, которые касались уже не сценического образа, а ее собственного тела.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Изменила отношение к собственной внешности: почему актриса увеличила грудь

За годы публичности Ирина Сопонару неоднократно меняла стиль, экспериментировала с образами и представала перед камерами в разных амплуа. Однако одно из кардинальных изменений внешности произошло в 2023 году, когда актриса призналась, что сделала маммопластику.

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Ирина Сопонару — до маммопластики / © instagram.com/irinasoponaru

Сопонару объяснила, что раньше ей нравились женщины с андрогинной внешностью, небольшой грудью и не слишком выраженными формами. Со временем ее предпочтения изменились: ей начали нравиться другие силуэты, поэтому она решила выполнить собственное желание. Актриса подчеркнула, что операция была ее личным выбором, а не попыткой соответствовать чьим-то стандартам красоты.

Ирина Сопонару — после маммопластики / © instagram.com/irinasoponaru

Также на теле у Сопонару присутствует несколько татуировок. Один из них на груди в форме символа «руки Бога», а пальцы и запястья украшают минималистичные линии. Более интимные части тела актриса также украсила разными изображениями. В то же время свою раскрепощенность Ирина также подчеркивает пирсингами.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Брак с британцем: история любви пары и почему не спешат становиться родителями

Личная жизнь актрисы также претерпевала важные изменения. До знакомства с нынешним мужем в жизни Ирины Сопонару были пятилетние отношения с британским музыкантом и диджеем Джеймсом Тристаном.

Пара познакомилась во время отдыха в Таиланде, а затем пыталась строить отношения на расстоянии. Однако в конце концов возлюбленные разошлись в 2020 году: Джеймс хотел, чтобы актриса переехала в Великобританию, однако она не была готова эмигрировать.

Ирина Сопонару с Джеймсом Тристаном

Через год после разрыва с бывшим Сопонару начала встречаться с британцем Рисом. В мае 2023-го мужчина сделал предложение, а уже в следующем году пара официально узаконила брак в Киеве.

Свадьба была камерной — на празднование пригласили около 70 друзей и близких. Сопонару выбрала два платья, а вместо цветов гостям предложили внести благотворительные взносы. Супруги планируют со временем отпраздновать свадьбу и на родине мужа, куда сейчас время от времени наведываются.

Ирина Сопонару с мужем Рисом / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару с мужем Рисом / © instagram.com/irinasoponaru

Рос не только связал свою жизнь с украинкой, но остался в Украине после начала полномасштабного вторжения и сейчас работает здесь в медицинской отрасли. Сопонару также рассказывала, что возлюбленный в короткие сроки выучил украинский язык и делится с иностранцами интересами о нашей стране.

Ирина Сопонару с мужем Рисом / © instagram.com/irinasoponaru

Несмотря на брак, актриса не спешит становиться мамой. Она откровенно говорит о том, что хочет детей, однако полномасштабная война заставляет ее задумываться над тем, насколько сложно беременеть, рожать и ухаживать за младенцем в нынешних условиях.

«Мы просто не форсируем события», — так актриса описала их с мужем подход к планированию семьи.

Ирина Сопонару с мужем Рисом / © instagram.com/irinasoponaru

Пока что супруги в шутку называют своими детьми двух котов — Мафина и Куки. Первого они приютили после начала полномасштабного вторжения, спас его из Мариуполя.

Почти десять лет в «Квартале 95»: почему Сопонару ушла из проекта и чем занимается сейчас

В декабре 2025 года Ирина Сопонару покинула «Женский квартал», в котором выступала почти десять лет. Для артистки это явилось завершением большого профессионального этапа.

По ее словам, такое решение не явилось следствием ссоры с коллегами или конфликта с командой. Сопонару просто ощутила потребность в переменах и захотела попробовать себя в других творческих направлениях. В частности, ей хотелось больше сниматься в кино.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

После выхода из проекта артистка начала активно заниматься стендапом и работать над новыми форматами. Она также рассказывала, что снималась в фильме, премьера которого намечена на декабрь 2026 года.

По словам Сопонару, она не жалеет о пройденном пути и именно новый опыт помог ей снова почувствовать вдохновение и удовольствие от профессии.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Осуществление детской мечты и празднование заранее: как Ирина Сопонару встретила свои 40 и что подарил муж

В этом году Ирина Сопонору не стала ждать 22 октября и начала праздновать юбилей еще задолго до его наступления. Так, еще в первых числах октября она с подругами улетела в Дюссельдорф в Германии и провела время, как мечтала в свои 16 лет.

Так, именинница в канун дня рождения посетила концерт кумиров детства — поп-группы Backstreet Boys. Это желание помог осуществить муж актрисы Рис.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

«Свое 40-летие я начала праздновать еще 3 октября в Дюссельдорфе. Если бы мне 16-летней сказали, что я когда-нибудь попаду на их концерт, я бы ответила: „Вы меня с кем-то путаете“. Но жизнь любопытная штука. И вот ты стоишь, поешь знакомые до последнего слова песни, рядом твои девочки и тебе снова 16.

В канун своего дня рождения хочу пожелать каждому из вас, чтобы ваши детские мечты сбывались. Даже те, о которых вы уже немного забыли. Пусть жизнь еще обретает, чем вас счастливо удивить. И огромное спасибо Рису, что воплотил мое желание», — трогательно написала звездная именинница.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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