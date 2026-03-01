- Дата публикации
Ирину Билык ограбили в Милане: артистка показала разбитое авто
Исполнительница говорит, что европейский тур запомнится ей надолго.
Украинская певица Ирина Билык стала жертвой ограбления в Милане, Италия.
Исполнительница находилась в европейском туре. Артистка говорит, что концерты ей запомнились не только радостными моментами. В частности, певицу ограбили в Милане, Италия. В подробности исполнительница вдаваться не стала. Но, очевидно, разграбили именно машину артистки. Ирина Билык опубликовала фото, на котором заметно полностью разбитое окно в машине.
Однако певица отметила, что этот неприятный инцидент не затмит собой все те приятные эмоции, которые она получила на концертах.
"Евротур запомнится надолго! Было все - сцены, эмоции, овации и даже ограбление в Милане. Но ни одно препятствие не перечеркнет той любви, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно", - говорит певица.
