Ирину Билык позвали замуж посреди ее концерта: реакция звезды

Певца Ирина Билык, которая сейчас находится в благотворительном туре "Українська душа" по городам Украины, рассказала о неожиданном предложении прямо на ее концерте.

Причем если обычно на выступлениях звезд влюбленные делают предложение своим избранницам в зале, то на этот раз замуж позвали именно Билык. Прямо посреди концерта к звезде на сцену поднялся влюбленный мужчина, опустился на одно колено перед исполнительницей.

Он презентовал Ирине огромный букет роз и настоящее обручальное кольцо и пообещал артистке "любовь, верность, счастье" и спросил Билык, станет ли она его женой.

Растерянная звезда сначала не знала, что и ответить потенциальному мужу, но наконец собралась с мыслями:

"Наверное, все могут подумать, что мы в каком-то шоу. Для меня любовь, это и верность, честность. Обязательно честность. Мне бы очень хотелось иметь такого мужа, как ты. Но ведь мы совсем не знакомы, но я просто вижу тебя в зале и я очень счастлива, когда ты со мной на всех концертах. И сейчас я подумала, ну это будет не правильно, сказать человеку, который меня любит, который мне тоже нравится, кстати. Это будет очень неправильно сказать "нет", – ответила влюбленному мужчине Билык.

Ирине Билык сделали предложение прямо посреди концерта

Впрочем, артистка оставила интригу, какое же решение она приняла и не показала, закончилось ли предложение согласием.

Напомним, ранее Ирина Билык активно подогревала слухи о воссоединении со своим экс-супругом, хореографом Дмитрием Коляденко. Певица делилась, как они с Коляденко вместе путешествуют, ужинают и даже целуются. Тем не менее, личная жизнь певицы для фанатов до сих пор остается загадкой.

Читайте также: