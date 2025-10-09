ТСН в социальных сетях

Ирма Витовская после госпитализации опровергла догадки об операции и рассказала о самочувствии

Артистка порадовала фанов радостным известием о постепенном выздоровлении.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Ирма Витовская

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

Украинская актриса Ирма Витовская, которая недавно заявила об ухудшении состояния здоровья, успокоила своих поклонников.

50-летняя звезда рассказала, что уже дома и чувствует себя хорошо. Как оказалось, артистку ошибочно заподозрили в операции после ее недавних слов о наркозе. Она объяснила, что на самом деле просто проходила плановое обследование, которое тоже требовало наркоза. Об этом звезда фильма "БожеВільні" сообщила в Facebook.

Актриса призналась, что предыдущим потсом хотела привлечь внимание к важности своевременного медицинского контроля, а не вызвать тревогу. И поблагодарила всех неравнодушных за теплые слова поддержки. В то же время Витовская отметила, что вскоре уже будет возвращаться к работе.

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

"Это было плановое обследование с наркозом. Я написала пост не относительно своего контрольного обследования, а с целью поощрить всех проходить вовремя обследование. Чтобы не пропустить момент, когда может быть уже поздно. И спасибо вам всем за поддержку. Уже скоро выйду на работу. Хватит, засиделась", — написала актриса.

