Ирма Витовская прокомментировала поступки скандального актера Темляка: "Это не тот Костя, которого я знаю"
Артистка отреагировала на скандал вокруг Константина Темляка.
Украинская актриса Ирма Витовская прокомментировала недавние обвинения бывшей девушки Константина Темляка в домашнем насилии.
Артистка отметила, что знакома с Темляком только с рабочей стороны и может говорить о нем исключительно на основе собственного опыта. Ирма отметила, что конфликт стоит профессионально "разобрать".
"Я могу сказать только хорошие слова об этом человеке. Я не застала периода, в который происходили события. Я знаю Костю с позиции прекрасного партнера, который строит роли", — объяснила Витовская на YouTube-канале LIGA Life.
Актриса добавила, что не знала о личной жизни Темляка и его проблемах с алкоголем и запрещенными веществами. В то же время она призналась, что была шокирована, увидев видео, на котором мужчина находился в неадекватном состоянии.
"Я видела видео. Это человек, который очень пьян или под веществами совершает скотство — это не Костя, которого я знала", — подчеркнула звезда.
Напомним, недавно стало известно, что Константин Темляк сделал громкое заявление на фоне обвинений в насилии. Актер-военный отказался от премии "Золотой юла" после недавней победы в номинации "Лучшая мужская роль".