Ирма Витовская рассказала, как во время оккупации российские военные повредили ее дом

Знаменитость также растрогала историей о том, чего захотел ее сын в его 11 день рождения.

Украинская актриса Ирма Витовская рассказала, как ее загородный дом оказался под оккупацией.

В программе ЖВЛ знаменитость поделилась, что в начале полномасштабной войны вместе с мужем и сыном уехала в Ивано-Франковск. Семья актрисы даже вещей особо с собой не брала. Впрочем, Ирма волновалась из-за ценных воспоминаний. Звезда просила друзей, чтобы те отправили некоторые вещи.

"Малого золотые медали, фотографии, альбом из школы, расстрелянный "Кобзарь", который нам из Попасной подарили друзья еще в 2014 году, которые воевали. Это мы должны сохранить для следующих поколений. Мы приобрели оригиналы орденов, наград, которые в УПА. Это тоже раритетные вещи", – поделилась Ирма.

Ирма Витовская / Фото: facebook.com/irmcya

Но с квартирой актрисы у Киева все хорошо, а вот загородный дом Ирмы оказался под оккупацией. Российские военные значительно повредили его, и Витовская только недавно закончила ремонтировать дом.

"Вызвали даже саперов, чтобы посмотреть участок. Мы не знали, что там прилетало. Мы вот сейчас только закончили работы по ремонту. Потому что осколки и оконные стекла все остались. Надо было все латать, латать крышу", — поделилась актриса.

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Впрочем, больше всего Витовская расстроена из-за сына, ведь оккупанты украли у него детство. Ирма вспомнила, что когда Орест 28 марта праздновал 11-летие, то даже оставил праздничные свечи, чтобы потом показывать своим будущим детям и рассказывать о дне рождения во время войны.

"Мы порезали свечи, потому что не было этих подарочных. У нас были какие-то огрызки и сделали свечи на маленький тортик. Эти свечи — я их упаковала в салфетку. Он сказал, что когда вырастет, то передаст своим детям на память, что он встречал свои 11 лет, когда была война. Это было для меня знаковым", — поделилась Витовская.

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