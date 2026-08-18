Ирма Витовская удивила увлечениями 15-летнего сына от известного актера и где он хочет учиться

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

Реклама

Украинская актриса Ирма Витовская удивила увлечением 15-летнего сына и заговорила о его учебе.

Артистка воспитывает подростка Ореста. Знаменитость родила сына в браке с актером Владимиром Кокотуновым. Парню 15 лет, и сейчас он учится в школе. В скором времени Орест будет поступить в вуз. Ирма Витовская на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что сын пока еще не определился, где именно хочет учиться после школы, однако он увлекается точными науками, поэтому именно в этом направлении и планирует двигаться. Также актриса делится, что Орест хочет остаться в Украине.

Реклама

«Еще два года (учиться в школе — прим. ред.). Мы в поисках, будем и украинские вузы рассматривать. Дело в том, что он занимается точными науками, отнюдь не гуманитарными. Будем смотреть еще два года, но он хочет жить в Украине. Дай Бог, чтобы все получилось», — говорит артистка Анне Севастьяновой.

Реклама

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

Кстати, сын Ирмы Витовской не просто увлекается точными науками, а именно конкретными отраслями — физикой и астрофизикой. Актриса даже вспомнила один показательный для нее момент. Однажды сын поехал с ней на гастроли за границу. Когда семейство находилось в Валенсии, то отправилось в музей техники и точных наук. Сыну артистки настолько все было интересно, что он провел там шесть часов. Тем временем сама Ирма Витовская мужественно следовала за Орестом, хотя и мечтала хотя бы присесть и отдохнуть.

«Он интересуется физикой, интересуется астрофизикой. Он интересуется совсем другим, чем мама. Я могу упомянуть одну историю. Мы были на гастролях, он ездил со мной. Мы были в Валенсии, у нас был свободный день, мы пошли в музей техники и науки. Он очень большой, там много залов, но там не было ни одной лавки. Для меня это была катастрофа. Мы вместо двух часов провели там около шести. Я думала, что мои ноги отвалятся, но я терпела», — вспоминает знаменитость.

Отметим, Ирма Витовская родила сына Ореста в 2011 году. Отец мальчика — второй муж артистки, актер Владимир Кокотунов. Пара прожила в браке с 1993-го по 2016 год. Сейчас Ирма Витовская замужем в третий раз. Мужем знаменитости стал бизнесмен Виталий Ванца.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Вітовська підтримала російську акторку та зізналася, де хоче жити її син

Реклама

Напомним, ранее Ирма Витовская поддержала известную россиянку Елену Великанову. Также артистка высказалась о ее карьере в Украине с нуля.

Новости партнеров