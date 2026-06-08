Ирма Витовская удивила заявлением о влиянии войны на людей: "Мир упал в средневековье"

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

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Украинская актриса Ирма Витовская поделилась своим видением того, что сейчас происходит не только в Украине, но и далеко за ее пределами, в том числе резко высказалась о войне, деградации общества и том, почему человечество, по ее мнению, рискует потерять достижения цивилизации.

Артистка говорит, что на пятом году полномасштабной войны ее больше всего удивляет не только масштаб разрушений, но и изменение общественных ориентиров. Она говорит об усталости от сложных решений и возвращении к упрощенным объяснениям. По ее мнению, человечество все легче отказывается от рациональности в пользу предрассудков и манипуляций. Именно поэтому Витовская проводит параллель не с эпохой развития науки, а с самыми темными проявлениями позднего средневековья. Актриса вспоминает времена инквизиции, шарлатанства и массового страха перед знанием. И добавляет: сегодня эти механизмы снова становятся узнаваемыми.

«Удивляет, с каким восторгом мир упал в позднее средневековье. Ведь есть раннее средневековье, есть прекрасное высокое средневековье, а есть позднее. И последнее погрузило все общество — которое при высоком средневековье достигло знаний арифметики, гигиены, астрономии, ломбардов, банковского дела, человеческих прав и т.д. — в позднее средневековье с выкатыванием яйцами, шарлатанами, монополией церкви, инквизицией. Ужасное время антисанитарии и суеверий. Творец отступает и наступает время разрушения. Разрушитель приходит очень льстиво и дарит обществу бездумного потребления много обещаний»,— сказала Ирма Витовская в интервью NV.

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Ирма Витовская

Витовская объясняет, что опасность видит в обществе, которое привыкает к комфорту и забывает цену свободы. Когда память о борьбе ослабевает, говорит актриса, появляется соблазн поверить в «легкие ответы». Именно в такие моменты, по ее мнению, разрушительные силы получают наибольшее пространство для действия.

«И пока потребитель, комфортно забыв о временах борьбы за свободу и людей из более высоких цивилизаций, не опомнится и не вспомнит, что где-то в шкафу есть доспехи дедов, к сожалению, разрушитель и дальше будет уничтожать. А когда те доспехи достанут и все поймут, что время снова объединиться за свободу, за правду, за светлых людей и преодолеть эту тьму, тогда снова придет время творца и созидания. Опять наступит эпоха Возрождения. И так до новых поколений потребителей», — добавила актриса.

Ирма Витовская

Несмотря на мрачные оценки мировых тенденций, Витовская говорит, что лично спасается работой. Съемочная площадка и театр стали для нее способом удержать психическое равновесие среди постоянных тревог. Она признается, что творчество помогает не терять чувство цели, когда новости ежедневно приносят известия о погибших детях, потерях украинских семей и истощенных военнопленных, которые возвращаются домой.

«Созидание. Это мое и убежище, и реабилитация, и возможность не поехать мозгом от волнения за близких, от информации об убитых детях, чьих-то сыновьях и отцах, от фото заморенных наших пленных, которые возвращаются домой. Созидание — это то, что позволяет мне грести. Есть цель, и я к ней гребу», — делится Ирма.

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Напомним, недавно путинистка Собчак возмутила использованием песни популярной украинской певицы.

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