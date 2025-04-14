Ирма Витовская жестко разнесла украинцев, которые слушают песни россиян: "Это безобразие и пренебрежение"

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

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Актриса Ирма Витовская раскритиковала украинцев, которые продолжают слушать песни россиян.

В Украине, несмотря на войну с Россией, российская музыка все равно попадает в топы прослушиваний. Ирма Витовская говорит, что это потому, что долгое время страна-агрессор навязывала украинцам свою культуру. Эта ситуация постепенно менялась после 2014 года, а после 2022 еще больше начали отказываться от российского. Впрочем, все равно остаются те, кто продолжает слушать песни россиян. Витовская очень сильно этому возмущена, ведь ракеты, которые РФ ежедневно запускает по Украине, должны были заставить задуматься над этим.

“Если не доходят ракеты, то значит еще и с интеллектом плохо. Те, кто поняли, что хотят избавиться от всего, что связывало их со страной-террористом, они как раз интегрируются в украиноязычное пространство. Даже медленно, но они уже не слушают это, для них это плохо, неприятно”, — высказалась актриса в эфире Radio UA Chicago.

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Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

Тем не менее, артистка предположила, почему некоторые в Украине продолжают слушать песни россиян. Ирма Витовская убеждена, что у таких людей не все хорошо с интеллектом. Также слушать российские песни, по мнению актрисы, могут “ждуны”, которые ждут “русский мир”. Кроме того, до сих пор есть те, которые считают “музыку вне политики”. Что касается подростков, которые не отказываются от песен россиян, то Витовская говорит, что с этим ситуация сложнее. Актриса считает, что это может быть и своеобразным протестом. Также знаменитость говорит, что подростки, к сожалению, не слишком углублены в социальные и общественные процессы.

“Когда идет война и гибнут дети, а кто-то на соседней улице включает Моргенштерна, то это безобразие и пренебрежение. Человек, который включает Моргенштерна, я уверена, что он тупой как минимум, и это не так болезненно, потому что он включает от тупости. Или человек украинофоб, который реально который ждет, вне этого процесса, вне боли и крови. И еще один человек, может, действительно не ставит параллели, искренне в это верит, что культура вне политики. Я надеюсь, что большинство поступков, это все-таки от тупости. С подростками сложнее, потому что включается и протестная история. И они не сильно углублены в социальные, общественные процессы”,— высказалась актриса.

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

А тем временем россияне не гнушаются воровать украинские песни. В РФ на пропагандистском федеральном канале спели хит исполнителя Влада Дарвина “Три сестры” без всякого на то разрешения.