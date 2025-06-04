Ирму Витовскую "похоронили" в Сети: актриса эмоционально отреагировала

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

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Украинскую актрису Ирму Витовскую неожиданно "похоронили" в Сети.

Об артистке распространи возмутительный фейк, мол, ее не стало. Об этом знаменитость рассказала в Facebook и довольно эмоционально прокомментировала новость. Актриса говорит, что так могут сделать только нелюди, которые не думают о чужих чувствах. По словам артистки, она то пройдет мимо, а вот фейк могут увидеть ее родные, которые уже в возрасте и могут не выдержать увиденного. Артистка отметила, что за ложь надо отвечать.

"Вот скажите, какими надо быть нелюдями, чтобы публиковать подобное...Я то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники... Если из них бы кто-то получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты", - возмутилась актриса.

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Пост Ирмы Витовской / © facebook.com/irmcya

В комментариях подписчики поддержали Ирму Витовскую. Также они отметили, что на самом деле в Сети в последнее время много подобных новостей появляется. Поэтому, информацию необходимо внимательно и тщательно проверять.

Напомним, недавно Ирма Витовская раскритиковала украинцев, которые, несмотря на войну, слушают песни россиян. Артистка объяснила, почему не стоит этого делать.