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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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76
Время на прочтение
1 мин

Ирму Витовскую "похоронили" в Сети: актриса эмоционально отреагировала

Об Ирме Витовской распространили возмутительный фейк. Артистка напомнила об ответственности за ложь.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ирма Витовская

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

Украинскую актрису Ирму Витовскую неожиданно "похоронили" в Сети.

Об артистке распространи возмутительный фейк, мол, ее не стало. Об этом знаменитость рассказала в Facebook и довольно эмоционально прокомментировала новость. Актриса говорит, что так могут сделать только нелюди, которые не думают о чужих чувствах. По словам артистки, она то пройдет мимо, а вот фейк могут увидеть ее родные, которые уже в возрасте и могут не выдержать увиденного. Артистка отметила, что за ложь надо отвечать.

"Вот скажите, какими надо быть нелюдями, чтобы публиковать подобное...Я то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники... Если из них бы кто-то получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты", - возмутилась актриса.

Пост Ирмы Витовской / © facebook.com/irmcya

Пост Ирмы Витовской / © facebook.com/irmcya

В комментариях подписчики поддержали Ирму Витовскую. Также они отметили, что на самом деле в Сети в последнее время много подобных новостей появляется. Поэтому, информацию необходимо внимательно и тщательно проверять.

Напомним, недавно Ирма Витовская раскритиковала украинцев, которые, несмотря на войну, слушают песни россиян. Артистка объяснила, почему не стоит этого делать.

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Дата публикации
Количество просмотров
76
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