Ирочка из "Холостяка" разочаровалась в Цимбалюке и вспомнила их последний диалог: "Это была игра"

Участница 13-го сезона романтического реалити «Холостяк» Ирина Пономаренко, которая покинула проект буквально в шаге от финала, откровенно рассказала, что на самом деле чувствовала после своего вылета и каковы ее отношения с главным героем шоу Тарасом Цимбалюком сейчас.

26-летняя модель призналась, что в целом спокойно восприняла участие в проекте, ведь, по ее словам, прекрасно осознавала формат и правила игры. В то же время именно финальный для нее эпизод оставил неоднозначное послевкусие и даже разочарование. В интервью Славе Демину Ирина поделилась, что в момент, когда Тарас сообщил о своем решении не продолжать с ней отношения, она почувствовала странную неискренность.

«Тарас меня провожает — и я понимаю: наверное, это было игрой с его стороны. Самое главное — с моей стороны это все было по-настоящему. Я иначе чувствовала. Казалось, что чувствовала его реальные эмоции. Все хорошо. Это был период моей жизни, в который мы конкретно поставили точку, потому что он меня не выбрал. До свидания», — поделилась бывшая участница.

По словам Пономаренко, это было скорее интуитивное ощущение, которое трудно объяснить словами, но оно четко дало понять — что-то между ними было не так, как она представляла. Несмотря на это, Ирина отмечает: она не жалеет ни о своем поведении на шоу, ни об истории с Цимбалюком. Модель убеждена, что с ее стороны все было максимально искренне.

В то же время после завершения проекта их общение фактически сошло на нет: «Он мне писал (после проекта — прим. ред.) и спрашивал как дела и о совместном посте. На пост-шоу у меня болела голова, а он сказал „принесите Ире таблетку“. И все. Круто, что я ушла третьей. Я рада, что произошло все именно так. Мне круто, что я ушла третьей. Я действительно рада, что все произошло именно так», — подытожила Ирина.

Напомним, недавно победительница «Холостяка» обвинила Цимбалюка во лжи и выдала, как к их разрыву причастна его бывшая.