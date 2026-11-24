Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица Даша Астафьева обратилась к подписчикам с просьбой помочь найти ее домашнюю галку Патрика.

Птица, которую артистка в свое время нашла на дороге и выходила, исчезла в Козине на Киевщине. Его не могут найти уже несколько дней.

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О случившемся Астафьева написала в Threads. Она объяснила, что Патрик привык к людям, не боится общения и имеет довольно необычное поведение. В частности, Патрик умеет произносить несколько слов и издает звуки, напоминающие детское лепетание.

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Даша Астафьева и Патрик / © instagram.com/da_astafieva

В то же время волонтер подчеркнула, что птица не приспособлена к самостоятельной жизни без надлежащего ухода. Дело в том, что ему нужен специальный вольер, рацион и воспитание. Поэтому она просит всех неравнодушных обратить внимание на возможное появление птицы где-нибудь поблизости.

«Друзья, у нас заигрался Патрик, наша домашняя птица-галка! Ищем его уже несколько дней. Очень прошу распространить. Ручной, очень интересный и игривый, говорит несколько слов и издает смешные, похожие на детские звуки! Вдруг прицепился и тусуется с вами, дайте знать, его надо вернуть в привычные условия, вольер, сложное питание и воспитание!» — обратилась к аудитории артистка.

Пост Даши Астафьевой / © instagram.com/da_astafieva

Для семьи исчезновение Патрика послужило поводом для сильного волнения. Даша призналась, что все очень скучают по пернатому любимцу и надеются как можно скорее увидеть его дома.

Как известно, история Патрика началась со случайной встречи. Астафьева нашла галку еще птенцам — тогда пушистик был настолько маленьким, что не мог летать. Сначала Даша отнесла его с дороги на обочину в надежде, что так он будет в безопасности. Однако, когда артистка впоследствии вернулась на то же место, птица снова оказалась прямо на проезжей части.

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Опасаясь, что птенец может погибнуть, певица решила приютить его. Со временем галка стала полноценным членом семьи, даже Даша стала в шутку называть его «сыном».

Теперь артистка надеется на помощь неравнодушных: если Патрик окажется рядом с людьми, которые его узнают, семья просит сообщить об этом.

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